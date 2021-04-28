حماس تنتقد بشدة تصريحات لقيادي بفتح حول الانتخابات

وأوضح تصريح للحركة مساء الثلاثاء أن تصريحات الأحمد تضليل واضح وتحريف مرفوض، ومخالف لكل التوافقات الوطنية التي تم التوصل إليها بين كل القوى الوطنية في جولات المصالحة المختلفة.



وأشار البيان إلى أنه لا يحق لأي جهة أو شخصية مصادرة حق شعبنا في اختيار ممثليه عبر صندوق الاقتراع، وأن يقدم للعالم صورة حضارية يستحقها شعبنا.



وكان القيادي بـ"فتح" عزام الأحمد قال إن "حركات التحرر الوطني لا تٌجري انتخابات تحت ظل الاحتلال إلا مرة واحدة، ولولا وفاة عرفات لما أجرينا انتخابات 2006".



وأضاف: "أجبرنا على تكرار عملية الانتخابات".



وقال: "بتاريخ حركات التحرر في العالم لا يمكن أن تقوم حركة تحرر بإجراء انتخابات تحت الاحتلال".



وأضاف الأحمد: "لكن إذا كان هناك اتفاق مرة واحدة لمرحلة انتقالية فهذا قائم ولكن تكرار الانتخابات تحت الاحتلال خارج هذه الاتفاقيات تعني الاعتراف بشرعية الاحتلال وتكريسه".



وذكر أننا "عملنا انتخابات 96 (الانتخابات التشريعية الأولى) لمرة واحدة لذلك أبو عمار (الرئيس الراحل ياسر عرفات) رفض اجراء الانتخابات بعد انقضائها عام 99".



وحسب الأحمد فإن "منظمة التحرير التي تعد مرجعية السلطة وقائدة الشعب قالت لا انتخابات ومددت للرئيس أبو عمار وللمجلس التشريعي إلى إشعار آخر".