ظريف يلتقي قادة الاتحاد الوطني الكردستاني في العراق

وفي هذا اللقاء الذي حضره ايضا العديد من شخصيات الاتحاد الوطني الكردستاني في العراق، جرى البحث حول قضايا العراق والعلاقات بين الجانبين واحدث التطورات الاقليمية والدولية فضلا عن سبل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية.



وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قد التقى في اربيل مساء الثلاثاء ايضا زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ورئيس حكومة اقليم كردستان العراق مسرور بارزاني ورئيس الاقليم نيجرفان بارزاني.



وجرى البحث في هذه اللقاءات حول العلاقات الثنائية ومنها التجارية والاقتصادية ومختلف القضايا كالتطورات الداخلية والاقليمية والدولية وكذلك الانتخابات القادمة في العراق.



ووصل ظريف، الاثنين (26 نيسان 2021) إلى العاصمة العراقية بغداد، حيث التقى رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، كما اجتمع الى رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ورئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، ورئيس الوزراء الأسبق زعيم ائتلاف "النصر" حيدر العبادي، وزعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، وزعيم تحالف "عراقيون" عمار الحكيم، ورئيس ائتلاف "الفتح" هادي العامري، ورئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي همام حمودي.