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الأربعاء 28 نيسان 2021 ساعة 10:52

موسكو: فكرة ‘‘الاتفاق النووي بلاس‘‘ رفضت في محادثات فيينا

موسكو: فكرة ‘‘الاتفاق النووي بلاس‘‘ رفضت في محادثات فيينا
وأفادت مصادر صحفية ان أوليانوف قال إنه متفائل بشأن افاق إحياء الاتفاق النووي الإيراني، لكنه شدد على أن هذا هو رأيه الشخصي.

وعُقدت الجولة الأولى من اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بعد ظهر (الثلاثاء) بحضور وفود إيرانية ومجموعة 4 + 1 وممثل الاتحاد الأوروبي في فندق جراند بفيينا.

وقرر المشاركون في هذا الاجتماع تسريع عملية المحادثات واتفقوا على مواصلة أنشطة مجموعات الخبراء في مجالي رفع الحظر والنووي بشكل مكثف وسريع .

كما تقرر تشكيل فريق خبراء ثالث باسم "مجموعة خبراء الترتيبات التنفيذية" لمناقشة الترتيبات العملية اللازمة لتنفيذ رفع الحظر ومن ثم عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي .

وأضاف أوليانوف أن "طرفي الاتفاق النووي نجحوا في تذليل أحد أهم العقبات أمام التوصل إلى اتفاق و لقد تخلوا عن فكرة الاتفاق النووي بلاس ".

وقال المبعوث الروسي في فيينا إن "خطة الاتفاق النووي بلاس كانت أول من اقترحتها الولايات المتحدة وتهدف إلى تقييد برنامج إيران الصاروخي ونقل الصواريخ إلى فصائل مثل حماس ، وهو أمر غير واقعي وعديم الفائدة".

وأضاف "كما يقول مثل أمريكي ، فإنهم يحاولون ضرب ثلاثة طيور بحجر واحد فقط ، ولكن بعد كل القيود ، فإن برنامج إيران النووي مختلف تمامًا عن تطوير الصواريخ وقضايا الأمن الإقليمي".
مصدر : وكالات
رقم : 929664
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