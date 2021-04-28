قاليباف: تواجد القوات الأمريكية يزعزع الأمن بالمنطقة

وقال قاليباف ،في كلمته اليوم الاربعاء خلال الملتقى الوطني ليوم الخليج الفارسي الذي عقد في الجامعة العليا للدفاع الوطني: ان اليوم الوطني للخليج الفارسي مهم بالنسبة لنا ومن المهم لنا ايضا خروج القوات الاجنبية من الخليج الفارسي وذلك اليوم هو يوم عيد الشعب الايراني.



واضاف قاليباف: ان الخليج الفارسي هو فلذة كبد الشعب الايراني لانه قدم للحفاظ عليه الكثير من الشهداء مثل الشهيد مهدوي والشهيد همتي.



واكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي ان الامن هو الموضوع الاهم في حياة البشرية وجميع المناطق وتم التاكيد عليه في جميع الثقافات وقال: ان تواجد القوات الاجنبية الآتية من خارج المنطقة في المنطقة لا يؤدي للحفاظ على الامن فيها بل يعد هو ذاته عنصرا لتهديد المنطقة.



واضاف قاليباف: ان تواجد القوات الاجنبية خاصة الاميركية يؤدي الى زعزعة الامن وتقويض الفرص الاقتصادية في المنطقة.



واعتبر قاليباف الاميركيين بانهم العنصر الاساس لزعزعة الامن في الخليج الفارسي وقال: لقد جاءوا عبر تغيير المسارات والهيكليات لتوفير امن الكيان الصهيوني ونهب ثروات المنطقة.



واكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي بان الجمهورية الاسلامية الايرانية لم تسمح ابدا لاميركا بالوصول الى شمال الخليج الفارسي وقال: اننا نامل من خلال تعاون جميع دول المنطقة الى جانب بعضها بعضا بقطع يد اميركا عن المنطقة تماما وان نشهد يوم طرد القوات الاميركية والمهددين لامن المنطقة.



واعتبر قاليباف ان الضرورة لتحقيق هذا الهدف هو الثقة بالنفس والتناغم بين دول وشعوب المنطقة واضاف: انه على دول المنطقة التفاهم الى اعلى مستوى ممكن والعمل معا في مجالات التعاون العسكري والدفاعي والاقتصادي والبيئي وحينها سنشهد كيف يتم توفير امن الخليج الفارسي وكيف يكون مؤثرا ايجابيا في امن واقتصاد العالم.



واكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي على ضرورة الاهتمام بالفرص الموجودة في سواحل الخليج الفارسي وبحر عمان واضاف: ان القرن الـ 21 الذي مضى منه عقدان هو قرن آسيا، ويجب الاستفادة جيدا من فرص الترانزيت والسياحة الموجودة في سواحل الخليج الفارسي وكذلك الفرص المتاحة بواسطة الاتحاد الاقتصادي الاوراسي والامكانية التي يوفرها للربط مع شرق اسيا.



وفي جانب اخر من حديثه اعتبر قاليباف، الشهيد القائد قاسم سليماني بانه رمز لمدرسة الامام الراحل (رض) وسيد الشهداء المدافعين عن مراقد اهل البيت (ع) ورمز المقاومة بالنسبة للدول الاسلامية وقال: ان الحاج قاسم هو بطلنا الوطني وقدوة شباب العالم الاسلامي واحرار العالم اليوم.