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الأربعاء 28 نيسان 2021 ساعة 12:43

روحاني: من سربوا مقابلة ظريف هم أعداء ايران

روحاني: من سربوا مقابلة ظريف هم أعداء ايران
وقال روحاني في اجتماع لمجلس الوزراء الإيراني إن "تسريب الشريط المسجل للحديث غير العلني لوزير الخارجية محمد جواد ظريف في وقت تسجل فيه محادثات فيينا أفضل نجاح، يهدف إلى إثارة الخلافات الداخلية في البلاد، ولابد من كشف المسؤولين عن تسريبه".

وشدد روحاني على أهيمة الوحدة والتلاحم بين الجميع، مضيفاً "هما السبيل لتحقيق النصر في رفع العقوبات عن البلاد وتخليص الشعب من المشاكل والصعوبات الاقتصادية، ومن سربوا الشريط هم أعداء إيران وشعبها ومصالحها".

وأضاف "من مفاخر النظام الاسلامي في #ايران هو ان المسؤولين يطرحون رؤاهم بكل حرية وهذا مايحدث في جلسات المجلس الاعلى للأمن القومي عند مناقشة المواضيع المهمة والحساسة، لكن ليس كل مايُطرح يعرض على الاعلام، بل تبقى جوانب كثيرة كوثائق سرية يستفيد منها المسؤولون اللاحقون، لأن نشر هذه الوثائق يعني استغلالها سلبا من قبل الاعداء".

وتابع الرئيس الإيراني إن "القائد الحاج الشهيد قاسم سليماني كان شخصية استثنائية متعددة الابعاد وكان يتمتع بالذكاء والاخلاص والتضحية والتواضع لكنه كان في نفس الوقت صلبا في مواقفه ولن يتراجع عنها بسهولة".
مصدر : وكالات
رقم : 929674
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