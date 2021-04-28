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الأربعاء 28 نيسان 2021 ساعة 12:54

إيران تسجل 434 حالة وفاة بكورونا في يوم واحد

إيران تسجل 434 حالة وفاة بكورونا في يوم واحد
ووفقًا لهذا التقرير، فقد بلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في إيران 2.459.906 كما ارتفعت الوفيات إلى 70.966 حالة.

وأشارت لاري أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تعافوا حتى الآن بلغ 1.923.081 شخصًا، مضيفًا أن 5.338 من المصابين في حالة حرجة.
مصدر : وكالات
رقم : 929675
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