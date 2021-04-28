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الأربعاء 28 نيسان 2021 ساعة 13:01

وزير الخارجية الإيراني يزور مسقط

وزير الخارجية الإيراني يزور مسقط
وقال خطيب زادة في تصريح له مساء الثلاثاء: ان الهدف من هذه الزيارة هو اجراء محادثات حول العلاقات الثنائية والتعاون في المنطقة.

يذكر ان وزير الخارجية الايراني قام بزيارة الى بغداد بدءا من يوم الاثنين اجرى خلالها محادثات ولقاءات مع كبار المسؤولين العراقيين والشخصيات وقادة الاحزاب والتيارات المختلفة حيث بحث معهم حول العلاقات الثنائية واهم التطورات على الساحتين الاقليمية والدولية.

وتوجه ظريف الى اربيل مساء الثلاثاء والتقى كبار المسؤولين في اقليم كردستان العراق وقادة الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني.

وكان وزير الخارجية الايراني قد زار الدوحة ايضا قبل زيارته الى بغداد، حيث اجرى محادثات مع رئيس دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ووزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.
مصدر : وكالات
رقم : 929676
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