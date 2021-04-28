العراق.. قائد العمليات المشتركة يتفقد القوات الأمنية في ديالى

وقال مصدر امني ان الشمري اطلع ميدانيا على سير العمليات التي تنفذها قوات الرد السريع وباقي القطعات الامنية المنتشرة في مناطق ديالى ومتابعة الوضع الامني في باقي انحاء المحافظة.