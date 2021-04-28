ظريف يصل إلى مسقط في زيارة رسمية

عُمان (إسلام تايمز) - وصل وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الأربعاء، إلى سلطنة عمان في زيارة رسمية تستغرق يومين، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء العمانية.