الرئيس العراقي يشدد على تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان، أن الرئيس صالح استقبل رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير يارالله وجرى خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع الأمنية في البلد، والعمليات العسكرية الجارية لملاحقة الإرهابيين في بعض المناطق والمدن التي تعرضت لهجمات في محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار، حيث قدّم الفريق يار الله عرضاً بشأن العمليات العسكرية الجارية حالياً لملاحقة بقايا "داعش".



واضاف البيان أن رئيس الجمهورية أكد خلال اللقاء على ضرورة دعم سلطة الدولة وأجهزتها الأمنية في فرض القانون وحماية المواطنين، وتعزيز قدرات القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها تدريباً وتسليحاً في القيام بمهامها وتطوير إمكانياتها القتالية، والتنسيق الأمني المشترك في مجابهة التحديات وسد الثغرات الأمنية، وقطع الطريق أمام محاولات خلايا الإرهاب في شن هجمات على بعض القرى والمناطق.