?>?> تحالف العدوان السعودي يحتجز سفينة جديدة تحمل مازوت لقطاع الكهرباء - اسلام تايمز
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الخميس 29 نيسان 2021 ساعة 08:29

تحالف العدوان السعودي يحتجز سفينة جديدة تحمل مازوت لقطاع الكهرباء

تحالف العدوان السعودي يحتجز سفينة جديدة تحمل مازوت لقطاع الكهرباء
أوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل أن السفينة " تانغو" التي تم منعها من الوصول إلى ميناء الحديدة رغم تفتيشها وحصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة، تحمل مازوتا لقطاع الكهرباء.

ولفت إلى أن سفن المشتقات النفطية المحتجزة من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي أصبح عددها 6 سفن منها سفينة محملة بمادة المازوت وخمس سفن محملة ب (128,035) طنا من مادتي البنزين والديزل ولفترات متفاوتة.

وأفاد بأنه منذ مطلع العام الجاري لم يُسمح بدخول أية سفينة مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة عدا سفينة واحدة ديزل مخصصة للاستهلاك العام مثلت ما نسبته 6.5 بالمائة من الاحتياج الفعلي.

وحمل الناطق الرسمي للشركة، تحالف العدوان بقيادة أمريكا وكذا الأمم المتحدة التي توفر له الغطاء، المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار هذه الممارسات التعسفية التي تضاعف من معاناة الشعب اليمني.
مصدر : المسيرة
رقم : 929793
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