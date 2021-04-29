?>?> الجيش السوري يمشّط مربعات جديدة في البادية من ‘‘الدواعش‘‘ - اسلام تايمز
الصفحة الرئيسية
0
الخميس 29 نيسان 2021 ساعة 09:04

الجيش السوري يمشّط مربعات جديدة في البادية من ‘‘الدواعش‘‘

الجيش السوري يمشّط مربعات جديدة في البادية من ‘‘الدواعش‘‘
وأوضح مصدر عسكري سوري أن وحدات من الجيش والقوات الرديفة، واصلت تمشيط البادية وتطهير مربعات جديدة بعدة قطاعات في البادية المشتركة مابين محافظات حماة وحمص ودير الزور.

ولفت المصدر إلى أن الطيران الحربي السوري والروسي شن عدة غارات على مواقع للدواعش في مثلث حماة- حلب- الرقة، كما مسح غير مرة البادية مابين حمص ودير الزور، بحثاً عن تحركات للإرهابيين لاستهدافها.

أما في منطقة «خفض التصعيد» بريفي حماة الشمالي الغربي وإدلب الجنوبي، فقد بيَّنَ مصدر ميداني لـ«الوطن»، أن الهدوء الحذر وشبه التام سيد الموقف بالمنطقةولم يسجل فيها أي حدث ملفت.

وعزا المصدر ذلك، إلى ضربات الجيش الموجعة للإرهابيين خلال الأيام القليلة الماضية، التي جاءت ردّاً حاسماً على خروقاتهم لاتفاق وقف إطلاق النار بمنطقة «خفض التصعيد».
وقال: «لقد بات الإرهابيون على يقين أن أي خرق لهم للاتفاق المذكور سيقابله الجيش برد ناري شديد، يكبدهم خلاله خسائر فادحة لا يتوقعونها».

من جهة ثانية، تبنت ميليشيا «سرية أنصار أبي بكر الصديق»، في بيان نقلته وكالة «نورث برس» الكردية أمس، عملية استهداف رتل عسكري لقوات الاحتلال التركي على طريق إدلب-أريحا قرب النقطة التركية المتمركزة على أطراف قرية المسطومة جنوب إدلب.

وأضاف البيان: إن الاستهداف أسفر عن تحقيق إصابات وإعطاب عربة للقوات التركية، مشيراً إلى أن العملية جاءت كرد على مقتل امرأة على يد «الجندرمة» التركية في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، تم استهدافها في الأراضي الزراعية قرب قرية إسقاط بريف إدلب الشمالي.
مصدر : وكالات
رقم : 929799
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
خطيئة تاجيل الانتخابات وازمة فتح بعدها
خطيئة تاجيل الانتخابات وازمة فتح بعدها
مساع غربية لتقويض استحقاق سوريا الدستوري السيادي
مساع غربية لتقويض استحقاق سوريا الدستوري السيادي
29 نيسان 2021
الادميرال سياري: مراكزنا العلمية قادرة على إنتاج العلوم البحرية
الادميرال سياري: مراكزنا العلمية قادرة على إنتاج العلوم البحرية
29 نيسان 2021
 اللواء سلامي: لولا الشهيد سليماني لانتشر "داعش" في العالم
 اللواء سلامي: لولا الشهيد سليماني لانتشر "داعش" في العالم
28 نيسان 2021
روحاني : الشهيد سليماني أحبطَ مؤامرات أميركا وكيان العدو في المنطقة
روحاني : الشهيد سليماني أحبطَ مؤامرات أميركا وكيان العدو في المنطقة
28 نيسان 2021
قاليباف: تواجد القوات الأمريكية يزعزع الأمن بالمنطقة
28 نيسان 2021
ظريف: طالما بينت للعالم شجاعة سليماني وحبه للسلام
ظريف: طالما بينت للعالم شجاعة سليماني وحبه للسلام
28 نيسان 2021
محمد بن سلمان: نريد علاقات طيبة مع إيران
محمد بن سلمان: نريد علاقات طيبة مع إيران
28 نيسان 2021
إيران تنفي حصول لقاء بين شمخاني ومسؤول أمريكي ببغداد
إيران تنفي حصول لقاء بين شمخاني ومسؤول أمريكي ببغداد
27 نيسان 2021
انتصار انتفاضة القدس و مرحلة مابعد الانتصار
انتصار انتفاضة القدس و مرحلة مابعد الانتصار
27 نيسان 2021
لبنان.. تذكّروا أمير الكبتاغون
لبنان.. تذكّروا أمير الكبتاغون
27 نيسان 2021
اجتماع إيران ومجموعة 4+1 لاحياء الاتفاق النووي
اجتماع إيران ومجموعة 4+1 لاحياء الاتفاق النووي
27 نيسان 2021
'نحر' اتفاق الرياض.. حسم 'مأرب' قاب قوسين
27 نيسان 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
خطيئة تاجيل الانتخابات وازمة فتح بعدها
مساع غربية لتقويض استحقاق سوريا الدستوري السيادي
ظريف: طالما بينت للعالم شجاعة سليماني وحبه للسلام
انتصار انتفاضة القدس و مرحلة مابعد الانتصار