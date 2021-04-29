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الخميس 29 نيسان 2021 ساعة 09:11

الادميرال سياري: مراكزنا العلمية قادرة على إنتاج العلوم البحرية

الادميرال سياري: مراكزنا العلمية قادرة على إنتاج العلوم البحرية
وقال الادميرال سياري ،في كلمته الاربعاء خلال "المؤتمر الوطني للخليج الفارسي وسواحل مكران على اعتاب القرن 15 ه.ش" المنعقد في مدينة شيراز مركز محافظ فارس جنوب ايران: ان مراكزنا العلمية قادرة على انتاج العلوم البحرية وبامكاننا عبر هذا الطريق تفعيل ممر "شمال-جنوب".

واضاف الادميرال سياري: ان لم نقم بتفعيل هذا الممر فان ميزاتنا الجيوسياسية في جنوب شرق البلاد ستنخفض مع ازدهار ميناء الدولة الجارة في حين يمكننا الحيلولة دون انخفاض هذه المزايا الجيوسياسية وان نحقق التنمية المستديمة في ظل الامن.

وتابع قائلا: ان كنا نسعى وراء التنمية المستديمة في ظل الامن فانه علينا الاهتمام بالاستفادة من الابعاد الثلاثة لانتاج القدرة البحرية وهي الاسطول التجاري والاسطول العسكري والبنية التحتية واسطول العلوم والفنون البحرية.

واكد بان صناعاتنا قوية وبامكاننا الاستفادة من مصالح البحر عبر الرؤية الى الداخل واضاف: في الحقيقة ان التنمية تتحقق في ظل الامن ويعمل الاسطول العسكري على انتاج الامن في البحر.

وحول نتائج التواجد في البحر قال: ان من ضمن هذه النتائج؛ ارساء امن الاقتصاد الوطني في البحر، بقاء خطوط المواصلات البحرية للبلاد مفتوحة، اقتدار الجمهورية الاسلامية الايرانية في المياه الحرة، الارتقاء بوزن ومكانة البلاد الجيوسياسية في البحر.

واكد الادميرال سياري بان البحر مؤثر جدا في تقدم البلاد وقال: لنا الكثير من الموارد والمنافع في البحر الذي يعد مصدر الثروة والقدرة وقد قام الاستكبار على مدى التاريخ بابعادنا عن البحر من اجل الا تصبح بلادنا غنية وقوية.
رقم : 929800
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