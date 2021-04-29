وزير الخارجية الإيطالي يعلن إعادة فتح قنصلية بلاده في بنغازي

وأضاف دي مايو ،أمس الاربعاء أمام البرلمان الإيطالي، أن "من مصلحة إيطاليا ضمان وجودنا المؤسسي أيضا في برقة وفزان".



وقال الوزير الايطالي: "إلى جانب سفارتنا في طرابلس، الوحيدة لدولة أوروبية التي ظلت مفتوحة حتى في أصعب اللحظات، نعيد فتح القنصلية العامة الإيطالية في بنغازي، وعينا كارلو باتوري قنصلا عاما، كما أننا بصدد افتتاح قنصلية فخرية في سبها في الجنوب".



وأعلن دي مايو أيضا الموافقة على فتح مكتب لوكالة التجارة الخارجية في طرابلس، وإعادة تنشيط المعهد الثقافي الإيطالي.



وأكد دي مايو أن الاهتمام سيبقى موجها على ترسيخ الأوضاع الأمنية على الأرض في ليبيا وعلى إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، حسب ما نص عليه الاتفاق السياسي بين الفرقاء الليبيين.