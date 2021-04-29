أمريكا تدرس رفع عقوبات عن ايران لإحياء الإتفاق النووي

وقالت المصادر الأمريكية إن "الهدف من هذه الخطوة التي سيتخذها بايدن هو حث إيران على العودة للامتثال للاتفاق النووي المبرم في 2015"، مشيرة إلى أن إدارة بايدن أكدت الانفتاح على رفع بعض العقوبات في محاولة لوأد أي عودة للاتفاق النووي.



وبدأت منذ يوم أمس الأربعاء في العاصمة فيينا الجولة الثالثة من المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة 4+1 بهدف إعادة العمل بالاتفاق النووي الموقع عام 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عهد ترامب في آيار/مايو 2018 وقامت بتشديد العقوبات، وردت طهران على خفض التزاماتها النووية.