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الخميس 29 نيسان 2021 ساعة 09:41

بلينكن: على أنقرة وحلفائنا الامتناع عن شراء أسلحة روسية

بلينكن: على أنقرة وحلفائنا الامتناع عن شراء أسلحة روسية
وقال بلينكن خلال حفل بمركز الصحافة الأجنبية: "من المهم للغاية من الآن فصاعد أن تتجنب تركيا وجميع حلفاء الولايات المتحدة شراء المزيد من الأسلحة الروسية لاسيما أنظمة إس-400 إضافية".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "أي معاملات كبيرة مع جهات دفاع روسية مرة أخرى يمكن أن تخضع لقانون مكافحة أعداء الولايات المتحدة عبر العقوبات، وهذا بمنأى عن العقوبات التي فرضت بالفعل".

وأشار بلينكن إلى أنه "في ضوء وجهات نظر الرئيس جو بايدن المعروفة بشكل واسع، فإن اعترافه يوم السبت بأن مذبحة الأرمن في العهد العثماني عام 1915 ترقى إلى الإبادة جماعية، لم يكن مفاجئا".
رقم : 929807
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