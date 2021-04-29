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الخميس 29 نيسان 2021 ساعة 09:43
الاحتلال يطلق النار صوب الأراضي الزراعية شرق خان يونس
وأفاد شهود عليان بأن جيش الاحتلال اطلق النار من موقع "كيسوفيم" العسكري تجاه الأراضي الزراعية، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
يشار إلى أن الاحتلال يطلق نيرانه بشكل شبه يومي اتجاه المزارعين وأراضيهم في المناطق الحدودية على طول القطاع.
مصدر :
وكالات
رقم :
929808
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