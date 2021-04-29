روسيا ترسل شحنة أخرى من لقاح ‘‘سبوتنيك في‘‘ إلى إيران

وافاد مصدر صحفي في موسكو، ان صندوق الاستثمار المباشر الروسي سلم الشحنة السابعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك في" للسفارة الإيرانية في موسكو ،أمس الأربعاء، ليتم ارسالها اليوم إلى طهران على متن طائرة آسمان أير التابعة للخطوط الجوية الإيرانية.



وقال سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى روسيا كاظم جلالي: "وفقًا للاتفاق الذي عقدناه مع الجانب الروسي، تم إرسال مئة ألف جرعة أخرى إلى إيران، وذلك في اطار مذكرة التفاهم الأولى المبرمة بين البلدين في هذا الصدد، و مع الأخذ في الاعتبار هذا العدد من اللقاحات، تم حتى الآن، تسليم 720 الف جرعة من اللقاح إلى إيران".



وأضاف السفير الإيراني: نظرا لاقتراب موعد تنفيذ مذكرة التفاهم الثانية بين إيران وروسيا بشأن ارسال 60 مليون جرعة أخرى من اللقاح الروسي، نحاول التسريع في إرسال المزيد من الشحنات إلى إيران.



وأشار جلالي الى التوقيع على مذكرة التفاهم الثانية في أواخر الشهر الماضي ليتم الإنتهاء من تطعيم كامل لـ 30 مليون شخص من الفئات المستهدفة من المواطنين، والتي بموجبها سيتم إرسال 60 مليون جرعة إلى إيران خلال الفترة من حزيران إلى كانون الأول من هذا العام.



ونوه سفير إيران في موسكو الى بدء عملية الإنتاج المشترك لهذا اللقاح في إيران من قبل شركتين إيرانية بالتعاون مع الجانب الروسي.