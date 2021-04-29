هنية يلتقي وزير الخارجية القطري ويناقش معه التطورات السياسية

واستعرض وفد الحركة ما يجري في مدينة القدس المحتلة، مشيرًا إلى صمود الشعب الفلسطيني في المدينة المقدسة وقدرتهم على فرض إرادة الجماهير في مواجهة إجراءات المحتل، وفق بيان لحماس.



وأكد أن القدس تمثل محور الصراع مع الاحتلال ولا يمكن التفريط بأي من حقوق الشعب فيها.



وقال: إن الصراع في القدس صراع على الهوية وعلى الوجود الفلسطيني في المدينة والشعب يواجه بصدور عارية لإجهاض وإفشال عمليات التهويد والاقتلاع ومحاولات إزالة معالم الحضارة الإسلامية وتهويد المدينة وتقسيم المسجد الأقصى المبارك وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية.



وأكد الوفد على الموقف الثابت بالمضي في إنجاز الانتخابات بمستوياتها التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، مشيرًا إلى محاولات الاحتلال عرقلة إجراء الانتخابات عامة وفي القدس خاصة.



وقال إن الإرادة الوطنية تقتضي أن نمضي في إجراء الانتخابات رغمًا عن الاحتلال وتحديدًا في مدينة القدس باعتبارها معركة وطنية يجب الانتصار فيها، عادًّا أن المشهد الذي رسمه المقدسيون خلال الأيام الأخيرة يؤكد قدرة الشعب على فرض إرادته بما في ذلك إجراء الانتخابات في مدينة القدس بالآلية التي يتفق عليها وطنيًا.



وحذر من أن أي تلكؤ في إجراء الانتخابات يعني مكافأة الاحتلال وتحقيق أهدافه في إدامة الانقسام ومنع الانتخابات.



وقد شارك في اللقاء كل من الدكتور موسى أبو مرزوق، وعزت الرشق، وحسام بدران من المكتب السياسي لحماس.