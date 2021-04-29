?>?> وزير الخارجية اللبناني: نتابع قضية صفير مع الجانب السعودي - اسلام تايمز
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الخميس 29 نيسان 2021 ساعة 11:01

وزير الخارجية اللبناني: نتابع قضية صفير مع الجانب السعودي

وزير الخارجية اللبناني: نتابع قضية صفير مع الجانب السعودي
وكشف وهبة ،اليوم الخميس في حديث صحفي، عن توجيهه رسالة الى نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود والى السفارة السعودية في بيروت وسفير لبنان في الرياض فوزي كبارة والقنصل اللبناني في جدة وليد منقارة بالتوجيهات اللازمة لمتابعة قضية صفير.

وقد شرح وهبه ،امس الأربعاء، لوفد من نقابة الفنانين المحترفين في لبنان زاره مستفسراً، الاتصالات التي يجريها في هذا الشأن.

وتم توقيف الملحن اللبناني سمير صفير منذ 7 أيام، بعد مداهمة منزله من قبل عناصر تابعة لأحد الأجهزة الأمنية السعودية.

وفي تفاصيل المداهمة أن مجموعة أمنية تتألف من عشرات الأشخاص دخلت منزل صفير من دون سلاح، وطلبت منه أن يزوّدها بجهاز الحاسوب الخاص به، ليردّ صفير على العناصر بأنه لا يملك أي جهاز، وعندما سألوه عن الأجهزة الأخرى التي يمتلكها، سلّمهم هاتفين ذكيين من نوع "آيفون"، وبعدها فتشوا المنزل تفتيشا دقيقا، ولم يعثروا على أي ممنوعات، وعلى الأثر، اصطحبوا صفير والجهازين الذي كانا بحوزته إلى سجن "دلهون".

ومنذ ذلك الحين انقطعت أخبار صفير الذي تواصل مع عائلته مرة واحدة فقط، لإعلامهم عن مكان تواجده.
مصدر : وكالات
رقم : 929823
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