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الخميس 29 نيسان 2021 ساعة 11:06

ظريف يزور الكويت

ظريف يزور الكويت
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده “يتوجه وزير الخارجية محمد جواد ظريف إلى الكويت اليوم، وسيلتقي ظريف خلال الزيارة بمسؤولين كويتيين لبحث القضايا الثنائية والتطورات في المنطقة”.

وابتداءً بالدوحة ومروراً بالعاصمة العراقية بغداد، وصولاً إلى العاصمة العُمانية مسقط، يسعى ظريف من خلال زياراته إلى إطلاق حوار إقليمي، بعد معلومات عن استضافة بغداد، في التاسع من أبريل الجاري، لقاء بين مسؤولين إيرانيين وسعوديين، فيما وُصف بأنه "أول مباحثات سياسية مهمة" بين البلدين.

وتطرح زيارة محمد جواد ظريف إلى منطقة الخليج تساؤلات حولها، وما يمكن أن تحمله من تحولات على العلاقات الإيرانية الخليجية، خصوصاً قبيل الانتخابات الرئاسية في إيران وما قد تشهده بعدها.
مصدر : وكالات
رقم : 929824
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