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الخميس 29 نيسان 2021 ساعة 12:02
الاحتلال يعيد مساحة الصيد البحري في غزة إلى 15 ميلا
وأضاف المتحدث، في تصريح له، "أن القرار جاء بعد مشاورات "أمنية"، مشيرًا إلى أن إعادة السياسة المدنية تجاه قطاع غزة مشروط بالحفاظ على الهدوء والاستقرار الأمني".
مصدر :
وكالات
رقم :
929830
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