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الخميس 29 نيسان 2021 ساعة 12:24

إيران.. تدشين 4 مشاريع وطنية لإمدادات المياه

إيران.. تدشين 4 مشاريع وطنية لإمدادات المياه
تتمثل هذه المشاريع في تشغيل الوحدة الثالثة من محطة تحلية المياه وخط إمداد المياه لبندر عباس (جنوب البلاد) من محطة تحلية المياه بالمدينة، وتشغيل محطة معالجة المياه في "سرني" بمدينة ميناب في محافظة هرمزكان (جنوب البلاد)، وتشغيل الوحدة الثانية لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في ساري (شمال البلاد)، وسحب مياه سد بالارود في أنديمشك (جنوب البلاد)، بالاضافة الى اطلاق عمليات انشاء سد زارم رود في ساري.

وتم إنفاق ما مجموعه 2,600 مليار تومان (الدولار يعادل 4200 تومان رسميا) من الائتمان لتنفيذ المشاريع الأربعة التي تم تشغيلها رسميا اليوم، فيما تم توفير 367 فرصة عمل مستدامة.

كما تم تخصيص 900 مليار تومان لتشييد سد زارم رود في مدينة ساري.
مصدر : وكالات
رقم : 929832
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