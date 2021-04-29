ظريف يعرب عن ارتياحه للتعاون بين إيران وسلطنة عمان

واشار ظريف خلال اللقاء الى بعض المجالات التي تستلزم بذل الجهود من قبل الطرفين للوصول الى النتائج المتوخاة وفي اطار وجهات نظر كبار مسؤولين البلدين، معربا عن ارتياحه للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية وكذلك الاقليمية.



واطلع وزير الخارجية الايراني الجانب العماني على احدث التطورات المتعلقة بالمفاوضات النووية الجارية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ومجموعة دول 4+1 وتطورات المنطقة فيما يتعلق بالبلاد.



من جانبه رحب وزير المكتب السلطاني العماني بتبادل الزيارات بين كبار مسؤولي البلدين بهدف التعرف على احدث وجهات النظر، كل للطرف الاخر، ووصف العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات بانها مهمة، داعيا الى تطوير التعاون بينهما خاصة فيما يتعلق ببعض قضايا المنطقة.



ومن المحاور الاخرى التي تباحث الجانبان حولها، قضية السجناء الايرانيين في عمان والقضايا الاقتصادية والتجارية والمالية وقضايا المنطقة خاصة تطورات اليمن.



وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قد وصل ،امس الاربعاء، الى مسقط، المحطة الثالثة من جولته الاقليمية التي شملت ايضا قطر والعراق.



والتقى ظريف في مسقط يوم امس نظيره بدر بن حمود البوسعيدي ونائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء فهد بن محمود آل سعيد، وكذلك رئيس الوفد اليمني الوطني المفاوض محمد عبد السلام.