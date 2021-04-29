روحاني يقيل مسؤولاً بحكومته بسبب تسريب مقابلة ظريف

إيران (إسلام تايمز) - أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، عن قرار له بإقالة مستشار ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية التابعة لرئاسة الجمهورية "حسام الدين آشنا"، على خلفية فضيحة التسجيل الصوتي المسرب لوزير الخارجية محمد جواد ظريف.