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الخميس 29 نيسان 2021 ساعة 13:22
روحاني يقيل مسؤولاً بحكومته بسبب تسريب مقابلة ظريف
وأوضح روحاني في قراره الذي نشره في موقعه الرسمي عن إقالة آشنا وتعيين "علي ربيعي" المتحدث باسم الحكومة الإيرانية حالياً بدلاً منه لإدارة مركز الدراسات الاستراتيجية التابع لرئاسة الجمهورية.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
929835
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