إستنكار واسع في الجزائر للمخطط الإرهابي لحركة ماك الانفصالية

والمخطط بحسب بيان للوزارة، أحبطه جهاز الاستخبارات، وتورطت فيه عدة عناصر منتمية لحركة ماك الانفصالية كانت قد تلقت تدريبات قتالية في الخارج وبتمويل ودعم من دول أجنبية.



أحزاب سياسية لم تتأخر في التنديد بالمخطط.. فـ"جبهة القوى الاشتراكية" أقدم أحزاب المعارضة اعلنت أنها ستتصدى لكل طرف يسعى للمساس بالوحدة الوطنية.



من جانبها "جبهة التحرير الوطني" دعت إلى ضرورة محاسبة المجرمين الذين تحولوا إلى أدوات في أيدي دول ومصالح أجنبية، واعتبرت أن وعي الشعب ويقظة الجيش صمام أمان البلاد.



ودعت أحزاب اخرى كحركة البناء الوطني إلى وحدة الصف للوقوف إلى جانب مؤسسات البلاد في مواجهة المتربصين بأمن واستقرارها، فيما تحدث خبراء أمنيون عن تورط الكيان الإسرائيلي ودول أخرى معادية للجزائر.



وبث التلفزيون الجزائري مقاطع فيديو لأحد أعضاء الحركة، والذي يتحدث فيه عن المخطط الذي كانت تنوي تنفيذه في الجزائر.



ويأتي إحباط المخطط بحسب وزارة الدفاع استكمالا لتحقيقات متعلقة بتفكيك خلية إجرامية متكونة من منتسبين للحركة الانفصالية أواخر مارس الماضي.



وحركة "ماك" هي تنظيم انفصالي تأسست عام 2002 وتنشط في منطقة القبائل ذات الغالبية من السكان الأمازيغ ولها مواقف رافضة للقضية الفلسطينية.