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الخميس 29 نيسان 2021 ساعة 14:10

أبرز التطورات على الساحة السورية 29-4-2021

أبرز التطورات على الساحة السورية 29-4-2021
وأوضح مصدر عسكري سوري أن وحدات من الجيش والقوات الرديفة، واصلت تمشيط البادية وتطهير مربعات جديدة بعدة قطاعات في البادية المشتركة مابين محافظات حماة وحمص ودير الزور.

ولفت المصدر إلى أن الطيران الحربي السوري والروسي شن عدة غارات على مواقع للدواعش في مثلث حماة- حلب- الرقة، كما مسح غير مرة البادية مابين حمص ودير الزور، بحثاً عن تحركات للإرهابيين لاستهدافها.

أما في منطقة «خفض التصعيد» بريفي حماة الشمالي الغربي وإدلب الجنوبي، فقد بيَّنَ مصدر ميداني، أن الهدوء الحذر وشبه التام سيد الموقف بالمنطقةولم يسجل فيها أي حدث ملفت.

وعزا المصدر ذلك، إلى ضربات الجيش الموجعة للإرهابيين خلال الأيام القليلة الماضية، التي جاءت ردّاً حاسماً على خروقاتهم لاتفاق وقف إطلاق النار بمنطقة «خفض التصعيد».

وقال: «لقد بات الإرهابيون على يقين أن أي خرق لهم للاتفاق المذكور سيقابله الجيش برد ناري شديد، يكبدهم خلاله خسائر فادحة لا يتوقعونها».

من جهة ثانية فقد تبنت مجموعة محلية في المنطقة الشرقية بسوريا عملية استهداف رتل عسكري لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) الموالية للاميركان بواسطة كمين قالت إنه أدى إلى إصابة قائد عسكري ومقتل 3 من قسد.

وأضافت أن العملية أسفرت عن تعرض نائب قائد مجلس دير الزور العسكري (المدعوم من قسد) خليل الوحش "لإصابات خطيرة"، إضافة إلى مقتل 3 من مقاتلي المجلس.

وحسب البيان فإن رتلا آخرا يضم أكثر من 70 مصفحة لقسد والقوات الأمريكية توجه إلى المكان، تزامنا مع إطلاق النار والتحليق المكثف لطيران التحالف وأوضح البيان أنه تم نقل المصابين والقتلى إلى مشفى الكسرة في ريف دير الزور الشمالي الغربي.

وقال البيان إن تلك العملية جاءت "نصرة لأهلنا في الجزيرة السورية و أبطال الدفاع الوطني في القامشلي" في إشارة إلى الأحداث الأخيرة في المدينة، التي شهدت اشتباكات على مدى أيام انتهت بسيطرة قوى الأمن الداخلي "الأسايش" (المدعومة من قسد) على حي طي، وإخراج "الدفاع الوطني السوري" (المدعومة من دمشق) منها.

وقد ذكرت مصادر رسمية خبرا حول الكمين قالت فيه إن 3 من أفراد قسد قتلوا "باستهداف فصائل شعبية لأحد مقراتهم في قرية الربيضة، في ريف دير الزور الشرقي" وأضافت أن ثمة أنباء عن "مقتل ما يدعى "نائب قائد المجلس العسكري لقسد".

يذكر أن "قوات مجلس دير الزور العسكري" سبق أن نفت منتصف مارس الماضي معلومات حول اغتيال القيادي خليل الوحش، من قبل "مجهولين" في بلدة جديد عكيدات، وأكدت في بيان أنه "لم يتعرض لأي محاولة إغتيال".
رقم : 929845
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