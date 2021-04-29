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الخميس 29 نيسان 2021 ساعة 18:08

حماس لن تشارك في اجتماع القيادة الفلسطينية بشأن تأجيل الانتخابات

حماس لن تشارك في اجتماع القيادة الفلسطينية بشأن تأجيل الانتخابات
وقال حميدان اليوم الخميس، إن القرار يأتي في ضوء عدم توجيه دعوات رسمية لعناوين الحركة والقائمة.

وشدد على رفض القائمة والحركة لتأجيل الانتخابات، قائلا إن “قرار عدم المشاركة في الاجتماع جاء لعدم منح القيادة الفلسطينية غطاء لقرار التأجيل في حال اتخذ الليلة”.

وتعقد القيادة الفلسطينية مساء اليوم، برئاسة محمود عباس، اجتماعا لبحث ملف الانتخابات.

هذا وأجمع ممثلو قوائم “مستقلّة”، مرشحة للانتخابات التشريعية الفلسطينية في قطاع غزة، الخميس، على رفض أي قرار يؤدي إلى “إلغاء العلمية الانتخابية أو تأجيلها”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك، عقدته القوائم المستقلّة (يبلغ عددها 28 قائمة)، أمام مقر المجلس التشريعي بمدينة غزة.

وقال إيهاب النحّال، رئيس قائمة “صوت الناس”، في كلمة نيابة عن القوائم المشاركة “تأجيل الانتخابات، هي محاولة لإفشال مسار العملية الديمقراطية، ومصادرة الحق الدستوري للشعب الفلسطيني”.

وتابع: “لا تملك أي جهة الحق في تأجيل الانتخابات، ومن يتخذ قرار التأجيل يتحمّل المسؤولية القانونية والسياسية والشعبية عن تبعات تلك الخطوة”.

وأوضح أن تمكين سكان القدس من الاقتراع يعدّ “حقا دستوريا، تكفله لجنة الانتخابات المركزية، وفق القانون”.

واستكمل قائلا: “ذلك يعني أن إجراء الانتخابات في القدس، لا يتطلب إذناً من الاحتلال باعتبار أن القدس عاصمة وجوهر السيادة الوطنية، التي لا يجوز التخلي عنها”.

كما عدّ قرار التأجيل المتوقَّع “انتهاكا صارخا للقانون الفلسطيني، وتعديا على حرية الشعب في اختيار ممثّليه عبر الطرق الديمقراطية”.

ووفق مرسوم رئاسي، من المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية (برلمانية) في 22 مايو/ أيار، ورئاسية في 31 يوليو/ تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب.
مصدر : وكالات
رقم : 929877
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