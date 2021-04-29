كيان الاحتلال يعيد فتح بحر قطاع غزة أمام الصيادين

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه "بعد مشاورات أمنية تقرر اليوم إعادة مساحة الصيد البحري في قطاع غزة إلى 15 ميلا بحريا".



وأضاف: "إعادة السياسة المدنية تجاه قطاع غزة مشروط بالحفاظ على الهدوء والاستقرار الأمني" على حد تعبيره.



وكانت قوات الاحتلال، قررت مساء الأحد الماضي، إغلاق بحر قطاع غزة أمام الصيادين بشكل كامل، بسبب التصعيد المتواصل في الأراضي الفلسطينية وإطلاق صواريخ من القطاع.



جدير بالذكر، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتداءاتها على الصيادين بغزة خلال عملهم، وتشمل الاعتداءات إطلاق الرصاص، ورش المياه العادمة، واعتقال الصيادين، وتخريب قواربهم.

