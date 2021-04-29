الصفحة الرئيسية
0
الخميس 29 نيسان 2021 ساعة 18:15

كيان الاحتلال يعيد فتح بحر قطاع غزة أمام الصيادين

كيان الاحتلال يعيد فتح بحر قطاع غزة أمام الصيادين
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه "بعد مشاورات أمنية تقرر اليوم إعادة مساحة الصيد البحري في قطاع غزة إلى 15 ميلا بحريا".

وأضاف: "إعادة السياسة المدنية تجاه قطاع غزة مشروط بالحفاظ على الهدوء والاستقرار الأمني" على حد تعبيره.

وكانت قوات الاحتلال، قررت مساء الأحد الماضي، إغلاق بحر قطاع غزة أمام الصيادين بشكل كامل، بسبب التصعيد المتواصل في الأراضي الفلسطينية وإطلاق صواريخ من القطاع.

جدير بالذكر، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتداءاتها على الصيادين بغزة خلال عملهم، وتشمل الاعتداءات إطلاق الرصاص، ورش المياه العادمة، واعتقال الصيادين، وتخريب قواربهم.
 
مصدر : وكالات
رقم : 929879
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
المفاوضات جارية بين ايران ومجموعة "4+1" في فيينا
المفاوضات جارية بين ايران ومجموعة "4+1" في فيينا
خطيئة تاجيل الانتخابات وازمة فتح بعدها
خطيئة تاجيل الانتخابات وازمة فتح بعدها
29 نيسان 2021
مساع غربية لتقويض استحقاق سوريا الدستوري السيادي
مساع غربية لتقويض استحقاق سوريا الدستوري السيادي
29 نيسان 2021
الادميرال سياري: مراكزنا العلمية قادرة على إنتاج العلوم البحرية
الادميرال سياري: مراكزنا العلمية قادرة على إنتاج العلوم البحرية
29 نيسان 2021
 اللواء سلامي: لولا الشهيد سليماني لانتشر "داعش" في العالم
 اللواء سلامي: لولا الشهيد سليماني لانتشر "داعش" في العالم
28 نيسان 2021
روحاني : الشهيد سليماني أحبطَ مؤامرات أميركا وكيان العدو في المنطقة
روحاني : الشهيد سليماني أحبطَ مؤامرات أميركا وكيان العدو في المنطقة
28 نيسان 2021
قاليباف: تواجد القوات الأمريكية يزعزع الأمن بالمنطقة
28 نيسان 2021
ظريف: طالما بينت للعالم شجاعة سليماني وحبه للسلام
ظريف: طالما بينت للعالم شجاعة سليماني وحبه للسلام
28 نيسان 2021
محمد بن سلمان: نريد علاقات طيبة مع إيران
محمد بن سلمان: نريد علاقات طيبة مع إيران
28 نيسان 2021
إيران تنفي حصول لقاء بين شمخاني ومسؤول أمريكي ببغداد
إيران تنفي حصول لقاء بين شمخاني ومسؤول أمريكي ببغداد
27 نيسان 2021
انتصار انتفاضة القدس و مرحلة مابعد الانتصار
انتصار انتفاضة القدس و مرحلة مابعد الانتصار
27 نيسان 2021
لبنان.. تذكّروا أمير الكبتاغون
لبنان.. تذكّروا أمير الكبتاغون
27 نيسان 2021
اجتماع إيران ومجموعة 4+1 لاحياء الاتفاق النووي
اجتماع إيران ومجموعة 4+1 لاحياء الاتفاق النووي
27 نيسان 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
خطيئة تاجيل الانتخابات وازمة فتح بعدها
مساع غربية لتقويض استحقاق سوريا الدستوري السيادي
ظريف: طالما بينت للعالم شجاعة سليماني وحبه للسلام
انتصار انتفاضة القدس و مرحلة مابعد الانتصار