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الخميس 29 نيسان 2021 ساعة 18:31

روسيا ترسل شحنة أخرى من لقاح "سبوتنيك في" الى إيران

روسيا ترسل شحنة أخرى من لقاح "سبوتنيك في" الى إيران
وکان صندوق الاستثمار المباشر الروسي سلم الشحنة السابعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك في" للسفارة الإيرانية في موسكو أمس الأربعاء، ليتم ارسالها اليوم إلى طهران على متن طائرة لشركة الطيران الايرانية "آسمان أير".

وقال سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى روسيا كاظم جلالي: وفقًا للاتفاق الذي ابرمناه مع الجانب الروسي، تم إرسال شحنة اخرى تضم 100 ألف جرعة إلى إيران، وذلك في اطار مذكرة التفاهم الأولى المبرمة بين البلدين في هذا الصدد، ومع الأخذ في الاعتبار هذا العدد من اللقاحات، فقد تم حتى الآن، تسليم 720 الف جرعة من اللقاح إلى إيران.

وأضاف: نظرا لاقتراب موعد تنفيذ مذكرة التفاهم الثانية بين إيران وروسيا بشأن ارسال 60 مليون جرعة أخرى من اللقاح الروسي، نحاول التسريع في إرسال المزيد من الشحنات إلى إيران.

وأشار الى التوقيع على مذكرة التفاهم الثانية في أواخر الشهر الماضي ليتم الإنتهاء من تطعيم كامل لـ 30 مليون شخص من الفئات المستهدفة من المواطنين، والتي بموجبها سيتم إرسال 60 مليون جرعة إلى إيران خلال الفترة من حزيران/يونيو إلى كانون الأول/ديسمبر من هذا العام.

ونوه جلالي الى بدء عملية الإنتاج المشترك لهذا اللقاح في إيران من قبل شركتين إيرانية بالتعاون مع الجانب الروسي.
رقم : 929883
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