اللواء موسوي : الجيش سيبني 5 مستشفيات ميدانية لمواجهة كورونا بالبلاد

وقال اللواء عبد الرحيم موسوي ، صباح اليوم الخميس ، في تصريح عبر الفيديو بخصوص المستشفى الميداني للجيش في أصفهان: "نخلد ذكرى جميع شهداء المجال الصحي كما نحيي جهود العاملين في القطاع الصحي بمن فيهم زملائي في جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الذين يعملون في الخندق الاول لمواجهة كورونا .



وأضاف اللواء موسوي : "الجيش يقف إلى جانب الشعب في جميع الاحداث ، وهو إلى جانب المواطنين ايضا في مواجهة جائحة كورونا ، وسيقدم المزيد من المساعدة للوسط الصحي في هذا الصدد بعزيمة وإرادة وقدرة".



وأشاد اللواء موسوي بجهود جيش منطقة أصفهان في بناء مستشفى ميداني ، وقال مخاطبا قائد القوة البرية : "يجب إنشاء خمسة مستشفيات على الأقل بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لإدارة مرض كورونا ومحافظي محافظات البلاد ، لكي يتسنى من خلال ذلك رفع جزء من الاعباء عن كاهل القطاع الصحي والعلاجي .



وفي إشارة إلى التقرير الذي قدمه الجيش حول بناء مستشفى بسعة 120 سريراً في أصفهان ، قال: "هذا العمل نموذج جيد لترشيد الاستفادة بشكل أكبر من قدرات الجيش والطاقم الطبي في مواجهة واحتواء مرض كورونا ".



وأضاف: "كما يجب على قائد القوات البرية كقائد ميداني اتخاذ الإجراءات اللازمة حسب معرفته للقدرات والطاقات البشرية للجيش في توفير القوى العاملة المطلوبة للوسط الصحي والعلاجي".