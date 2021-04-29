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الخميس 29 نيسان 2021 ساعة 18:32

اللواء موسوي : الجيش سيبني 5 مستشفيات ميدانية لمواجهة كورونا بالبلاد

اللواء موسوي : الجيش سيبني 5 مستشفيات ميدانية لمواجهة كورونا بالبلاد
وقال اللواء عبد الرحيم موسوي ، صباح اليوم الخميس ، في تصريح عبر الفيديو بخصوص المستشفى الميداني للجيش في أصفهان: "نخلد ذكرى جميع شهداء المجال الصحي كما نحيي جهود العاملين في القطاع الصحي بمن فيهم زملائي في جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الذين يعملون في الخندق الاول لمواجهة كورونا .

وأضاف اللواء موسوي : "الجيش يقف إلى جانب الشعب في جميع الاحداث ، وهو إلى جانب المواطنين ايضا في مواجهة جائحة كورونا ، وسيقدم المزيد من المساعدة للوسط الصحي في هذا الصدد بعزيمة وإرادة وقدرة".

وأشاد اللواء موسوي بجهود جيش منطقة أصفهان في بناء مستشفى ميداني ، وقال مخاطبا قائد القوة البرية : "يجب إنشاء خمسة مستشفيات على الأقل بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لإدارة مرض كورونا ومحافظي محافظات البلاد ، لكي يتسنى من خلال ذلك رفع جزء من الاعباء عن كاهل القطاع الصحي والعلاجي .

وفي إشارة إلى التقرير الذي قدمه الجيش حول بناء مستشفى بسعة 120 سريراً في أصفهان ، قال: "هذا العمل نموذج جيد لترشيد الاستفادة بشكل أكبر من قدرات الجيش والطاقم الطبي في مواجهة واحتواء مرض كورونا ".

وأضاف: "كما يجب على قائد القوات البرية كقائد ميداني اتخاذ الإجراءات اللازمة حسب معرفته للقدرات والطاقات البشرية للجيش في توفير القوى العاملة المطلوبة للوسط الصحي والعلاجي".
رقم : 929884
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