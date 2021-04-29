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الخميس 29 نيسان 2021 ساعة 18:34

المفاوضات جارية بين ايران ومجموعة "4+1" في فيينا

المفاوضات جارية بين ايران ومجموعة "4+1" في فيينا
وكانت الوفود المشاركة في اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا قد قررت تسريع المحادثات وتشكيل فريق خبراء ثالث باسم "مجموعة خبراء الترتيبات التنفيذية" لمناقشة الترتيبات العملية اللازمة لتنفيذ رفع الحظر ومن ثم عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي .

واختتمت الجولة الأولى من اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي التي استؤنفت ظهر الثلاثاء بحضور وفود إيرانية ومجموعة 4 + 1 وممثل الاتحاد الأوروبي في فيينا.

وقرر المشاركون في هذا الاجتماع تسريع عملية المحادثات واتفقوا على مواصلة أنشطة مجموعات الخبراء في مجالي رفع الحظر والنووي بشكل مكثف وسريع .

كما تقرر تشكيل فريق خبراء ثالث باسم "مجموعة خبراء الترتيبات التنفيذية" لمناقشة الترتيبات العملية اللازمة لتنفيذ رفع الحظر ومن ثم عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي .

وبدا اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي مساء اليوم الثلاثاء بحضور وفود إيران ومجموعة P4 + 1 (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين) ‌ وممثل الاتحاد الأوروبي في فندق جراند بالعاصمة النمساوية فيينا.

ويترأس الاجتماع نائب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا.

ويشارك الوفد الايراني برئاسة مساعدة وزير الخارجية عباس عراقجي على راس وفد يضم ممثلين عن الاجهزة المعنية بما في ذلك وزارة النفط والبنك المركزي ومنظمة الطاقة الذرية.
رقم : 929885
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