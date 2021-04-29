بدء انسحاب حلف الناتو من أفغانستان بشكل منسّق

وحسب وكالة فرانس برس، فقد قال مسؤول في الحلف اليوم الخميس، "بدأ الانسحاب. ستكون عملية منظمة ومنسّقة ومدروسة. ستكون سلامة جنودنا أولوية قصوى في كل خطوة من العملية، ونتخذ جميع التدابير اللازمة لتأمين سلامة طاقمنا".



وقال قائد القوات الأميركية وحلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO) في أفغانستان، الجنرال الأميركي أوستن سكوت ميلر، في كابول، الأحد الماضي، إنه على الرغم من أن موعد الانسحاب الرسمي سيكون في الأول من مايو/أيار المقبل، فإن عملية الانسحاب بدأت بالفعل باتخاذ "إجراءات محلية".



وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلن في منتصف أبريل/نيسان أن جميع القوات الأميركية ستخرج من البلاد بحلول 11 سبتمبر/أيلول، في حين أعلن الناتو أيضا أنه سيسحب قواته الباقية.