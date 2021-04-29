العدوان السعودي يحتجز سفينة جديدة تحمل مازوتًا في اليمن

وأوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل أن السفينة " تانغو" التي مُنعت من الوصول إلى ميناء الحديدة على الرغم من تفتيشها وحصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة، تحمل مازوتا لقطاع الكهرباء.



ولفت إلى أن سفن المشتقات النفطية المحتجزة من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي أصبح عددها 6 سفن، منها سفينة محملة بمادة المازوت وخمس سفن محملة بـ (128,035) طنا من مادتي البنزين والديزل ولفترات متفاوتة.



وأفاد أنه منذ مطلع العام الجاري لم يُسمح بدخول أية سفينة مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة عدا سفينة واحدة ديزل مخصصة للاستهلاك العام مثلت ما نسبته 6.5 بالمائة من الاحتياج الفعلي.



وحمّل الناطق الرسمي للشركة تحالف العدوان بقيادة أمريكا وكذا الأمم المتحدة التي توفر له الغطاء، المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار هذه الممارسات التعسفية التي تضاعف من معاناة الشعب اليمني.