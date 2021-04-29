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الخميس 29 نيسان 2021 ساعة 22:05

أول تعليق ايراني رسمي على تصريحات ولي العهد السعودي الاخير

أول تعليق ايراني رسمي على تصريحات ولي العهد السعودي الاخير
وقال خطيب زادة: نرحب بتغيير اللهجة السعودية تجاه ايران وندعو الى بدء فصل جديد من العلاقات بين البلدين من أجل تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، وذلك من خلال اتخاذ المواقف البناءة.

واضاف، ايران والسعودية، بلدان مهمان في المنطقة والعالم الاسلامي وحل خلافاتهما سيصب في مصلحة الجميع.

وشدد خطيب زادة على أن ايران قدمت العديد من المقترحات والمشاريع من أجل الحوار والتعاون في الخليج الفارسي، ومن بين هذه المشاريع مبادرة السلام في مضيق هرمز، وكانت السباقة لذلك.

وأعرب خطيب زادة عن أمله أن يكون شهر رمضان المبارك بداية مباركة للتضامن بين الدول الاسلامية، وابعاد الحرب والتشرد وعدم الاستقرار في المنطقة.
رقم : 929927
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