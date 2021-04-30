الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 30 نيسان 2021 ساعة 07:08

شروط ايرانية جديدة لقبول نتائج محادثات فينا

شروط ايرانية جديدة لقبول نتائج محادثات فينا
مصادر مطلعة لقناة ايرانية أكدا على ضرورة أن تلغي الولايات المتحدة إجراءات الحظر، التي تحول دون إنتفاع ايران من الاتفاق النووي، ومنها قوانين كاتسا وايسا وفيزا ويوتورن وما يسمى بقانون باتريوت الوطني إلى جانب المراسيم التنفيذية الصادرة عن الرئيس الأمريكي.

وأكدا أن على واشنطن ان تقبل باستمرار نشاط الشركات الاجنبية، والتعاون مع ايران لمدة أربعة اعوام إن عادت إجراءات الحظر من جديد.

كما شدد المصدران على ضرورة عدم الغاء الحظر أو تعليقه بشكل مؤقت لمدة مئة وعشرين ومئة وثمانين يوما وهي إجراءات تمنع انتفاع ايران من الاتفاق النووي.

وبشأن محادثات فيينا النووية، اعتبر رئيس مكتب ديوان رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، محمود واعظي، إن المحادثات معقدة لكنها قال أيضا إن ما تم إنجازه حتى الان يبعث على الأمل، وقد تم اتخاذ خطوات جيدة للغاية حتى الان.

وفي هذا الصدد شدد رئيس مكتب ديوان رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، محمود واعظي في تصريح على أن المتطرفين داخل الولايات المتحدة، وكذلك الكيان الصهيوني، يسعون إلى افشال هذه المباحثات، كما ان بعض دول المنطقة تسعى وراء ذلك أيضا، معتبرا أن رفع الحظر في أسرع وقت ممكن يصب في مصلحة الجميع.

وأكد رئيس مكتب ديوان رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، محمود واعظي، أن “خطوات جيدة جدا اتخذت في إجتماع فيينا”.

وفي مقابلة متلفزة وصف واعظي مباحثات فيينا بالـ”معقدة” وأضاف: نظرا للتعقيد الذي تتسم به هذه المباحثات، فإن ما تم إنجازه حتى الآن يبعث على الأمل، وقد تم اتخاذ خطوات جيدة للغاية حتى الآن.

وفيما أشار الى أن رفع الحظر في أسرع وقت ممكن يصب في مصلحة الجميع، أكد واعظي أن “هذا لا يعني التسرع، وان سياسة الحكومة في محادثات فيينا تتمثل في عدم التسرع وعدم تضييع الفرص في نفس الوقت”.

وأكد واعظي “إننا نتابع ما هو في مصلحة البلاد بما يتماشى مع الأسس والأطر التي وضعها سماحة قائد الثورة الإسلامية، ويبدو أنه تم اتخاذ خطوات أساسية للغاية في هذا الصدد والاتفاق على أجزاء مهمة حتى الآن”.

بدوره مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف أشاد بدوره بنتائج الاجتماع الجديد الذي عقد في العاصمة النمساوية فيينا بين مسؤولين روس وأميركيين بشأن جهود إحياء الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن هناك كل الدواعي للتفاؤل الحذر إزاء المفاوضات الجارية، لكن الأمور تتطور بطريقة قد تتيح قريبا حذف كلمة الحذر من هذه العبارة.

المتحدث باسم السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، بيتر استانو شدد على أن الجهود الدبلوماسية جارية على قدم وساق، وعلى أعلى المستويات لإحياء الإتفاق النووي، لكن بما أننا في منتصف هذه العملية الدبلوماسية الحساسة للغاية، فلا يمكن التحدث عن التفاصيل.

التفاؤل الذي يحيط محادثات فيينا انعكس تشاؤما لدى الكيان الإسرائيلي، الذي أعلن على لسان سفيره لدى واشنطن جلعاد أردان أن واشنطن وطهران تتجهان إلى إبرام صفقة جديدة بشأن برنامج إيران النووي مشيرا إلى أن الجانب الأمريكي أبلغ الإسرائيليين بوجود صعوبات في المباحثات مع المسؤولين الإيرانيين.

لكن تقييمات "إسرائيل" تقول بإن الطرفين سيتوصلان إلى اتفاق في غضون الأسابيع القليلة القادمة.
رقم : 929965
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مخطط ‘‘اسرائيلي‘‘ خطير بإستثمارات إماراتية ومساندة عربية!!
مخطط ‘‘اسرائيلي‘‘ خطير بإستثمارات إماراتية ومساندة عربية!!
رجال الإمارات في معركة مأرب: محاولات لانتزاع «الدفّة» من «الإصلاح»
رجال الإمارات في معركة مأرب: محاولات لانتزاع «الدفّة» من «الإصلاح»
30 نيسان 2021
ما الذي تأمله ايران بالتحديد من مفاوضات فيينا؟
ما الذي تأمله ايران بالتحديد من مفاوضات فيينا؟
29 نيسان 2021
المفاوضات جارية بين ايران ومجموعة "4+1" في فيينا
المفاوضات جارية بين ايران ومجموعة "4+1" في فيينا
29 نيسان 2021
خطيئة تاجيل الانتخابات وازمة فتح بعدها
خطيئة تاجيل الانتخابات وازمة فتح بعدها
29 نيسان 2021
مساع غربية لتقويض استحقاق سوريا الدستوري السيادي
مساع غربية لتقويض استحقاق سوريا الدستوري السيادي
29 نيسان 2021
الادميرال سياري: مراكزنا العلمية قادرة على إنتاج العلوم البحرية
الادميرال سياري: مراكزنا العلمية قادرة على إنتاج العلوم البحرية
29 نيسان 2021
 اللواء سلامي: لولا الشهيد سليماني لانتشر "داعش" في العالم
 اللواء سلامي: لولا الشهيد سليماني لانتشر "داعش" في العالم
28 نيسان 2021
روحاني : الشهيد سليماني أحبطَ مؤامرات أميركا وكيان العدو في المنطقة
روحاني : الشهيد سليماني أحبطَ مؤامرات أميركا وكيان العدو في المنطقة
28 نيسان 2021
قاليباف: تواجد القوات الأمريكية يزعزع الأمن بالمنطقة
28 نيسان 2021
ظريف: طالما بينت للعالم شجاعة سليماني وحبه للسلام
ظريف: طالما بينت للعالم شجاعة سليماني وحبه للسلام
28 نيسان 2021
محمد بن سلمان: نريد علاقات طيبة مع إيران
محمد بن سلمان: نريد علاقات طيبة مع إيران
28 نيسان 2021
إيران تنفي حصول لقاء بين شمخاني ومسؤول أمريكي ببغداد
إيران تنفي حصول لقاء بين شمخاني ومسؤول أمريكي ببغداد
27 نيسان 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مخطط ‘‘اسرائيلي‘‘ خطير بإستثمارات إماراتية ومساندة عربية!!
ما الذي تأمله ايران بالتحديد من مفاوضات فيينا؟
خطيئة تاجيل الانتخابات وازمة فتح بعدها
مساع غربية لتقويض استحقاق سوريا الدستوري السيادي