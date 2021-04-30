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الجمعة 30 نيسان 2021 ساعة 07:22

لمواجهة روسيا.. بلينكن يزور أوكرانيا الأسبوع المقبل

لمواجهة روسيا.. بلينكن يزور أوكرانيا الأسبوع المقبل
وبثت القناة مقطعا من مقابلة مع بلينكن، التي قالت إنها ستبثها بالكامل يوم الأحد.

وتحدث بلينكن في المقطع المنشور عن الوضع على الحدود بين روسيا وأوكرانيا والمناورات الروسية الأخيرة، وقال إنه "تم حشد أكبر عدد من القوات مما كان عليه الأمر في 2014 عندما تدخلت روسيا بالفعل".

وردا على سؤال حول ما هي الخطوات التي تتوقعها واشنطن من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال بلينكن: "ليس بوسعي أن أقول إننا نعرف نوايا السيد بوتين، فهناك عدد كبير من الأمور التي يمكن أن يقوم بها أو يختار عدم القيام بها".

وتابع: "رأينا في الأيام الأخيرة أن هناك على ما يبدو قرارا بسحب بعض القوات، ورأينا أن بعضها بدأ بالانسحاب فعلا".

يذكر أن التدريبات الروسية الأخيرة في القرم وعند الحدود الغربية الروسية أثارت قلقا لدى الولايات المتحدة وحلف الناتو وأوكرانيا.
مصدر : وكالات
رقم : 929966
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