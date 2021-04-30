مصر تسجل 1003 إصابات و59 وفاة جديدة بكورونا

وأفاد المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، مساء الخميس، في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1003، مقابل 1011 في بيانات الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي إلى 226531 حالة.



وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 59 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 51 الأربعاء، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 13278 شخصا.



كما أفاد مجاهد بخروج 700 مريض من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد 170008 أشخاص.