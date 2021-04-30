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الجمعة 30 نيسان 2021 ساعة 07:30

ظريف بحث آخر تطورات مباحثات 4+1 مع رئيس وزراء الكويت

ظريف بحث آخر تطورات مباحثات 4+1 مع رئيس وزراء الكويت
جاء ذلك خلال لقاء ظريف مع رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يوم امس الخميس في الكويت حيث تم البحث وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والكويت.

واستعرض وزير الخارجية الايراني احدث تطورات المنطقة وفق رؤية طهران وكذلك المفاوضات بين ايران ومجموعة "4+1" في فيينا، معتبرا جولته الاقليمية على دول المنطقة بالتزامن مع هذه المفاوضات مؤشرا لاهتمام ايران الخاص بالقضايا والعلاقات في المنطقة ومع الجيران.

واكد وزير الخارجية الايراني ضرورة بذل الجهود من قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية والكويت لايجاد وترسيخ عنصر الحوار بهدف حل المشاكل والقضايا الموجودة وتطوير التعاون متعدد الاطراف بين دول المنطقة.

من جانبه رحب رئيس مجلس الوزراء الكويتي بزيارة وزير الخارجية الايراني للكويت واكد ضرورة اجراء اللقاءات بين مسؤولي البلدين.

واشار الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الى الطاقات المتاحة لتطوير التعاون الثنائي، ورؤية الكويت تجاه قضايا المنطقة والمبادرة للحوارات الاقليمية.

وعبّر رئيس مجلس الوزراء الكويتي عن سروره لاستمرار المفاوضات في فيينا، معربا عن امله بان تصل هذه المفاوضات الى نتائج ايجابية.

وتم خلال اللقاء استعراض التطورات الإقلیمیة والدولیة وسبل ترسیخ الأمن والاستقرار في المنطقة بما یحقق تطلعات الجمیع بالسلم والتقدم والازدھار.

كما جرى البحث حول قضايا مثل جائحة كورونا والبيئة والشؤون القنصلية وتاشيرات الدخول وبعض المشاكل المتعلقة باللنشات الايرانية في موانئ الكويت.
رقم : 929970
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