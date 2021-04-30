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الجمعة 30 نيسان 2021 ساعة 07:42

تركيا تعلن مواصلة هجماتها شمال العراق

تركيا تعلن مواصلة هجماتها شمال العراق
وقالت الوزارة في بيان، "تستمر قواتنا التركية المسلحة في تدمير الأهداف الإرهابية شمال العراق من خلال عمليتي مخلب البرق ومخلب الصاعقة".

وأضافت: "في الوقت الذي يواصل فيه عناصر قواتنا الخاصة الأبطال عملياتهم في ظروف صعبة في منطقتين متينا وأفشين-باسيان، يجري القضاء على الأهداف، التي حددتها بآليات استطلاعنا، بشكل فعال من البر والجو. وتواصل مقاتلات قواتنا الجوية وآليات الدعم الناري التابعة للقوات البرية تدمير مخابئ الإرهابيين".

وتابع البيان: "ارتفع عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم في المنطقة نتيجة العمليتين إلى 42. العمليتان مستمرتان وفقا للخطة".

وأطلقت تركيا عمليتي "مخلب البرق" و"مخلب الصاعقة، في 23 أبريل الجاري بشكل متزامن ضد عناصر "حزب العمال الكردستاني" في منطقتي متينا وأفشين-باسيان شمال العراق.
مصدر : وكالات
رقم : 929974
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