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الجمعة 30 نيسان 2021 ساعة 07:55

الجيش العراقى يكشف تفاصيل إنشاء خندق على الحدود مع سوريا

الجيش العراقى يكشف تفاصيل إنشاء خندق على الحدود مع سوريا
وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي، إن "القوات الأمنية وبجهود من الحشد الشعبي ووزارة الدفاع ووزارة الموارد المائية باشرت بحفر خندق مع الحدود السورية بعمق 3 أمتار وعرض 3 أمتار"، مبينا أنه "تم وضع أسلاك شائكة وعمل سدات ترابية ونصب كاميرات حرارية على الحدود ايضا".

وأضاف أن "ذلك يهدف الى غلق بعض الثغرات الامنية ومنع تسلل داعش الارهابي بعد نشاطه في مناطق شمال شرق سوريا"، معربا عن أمله "من انتهاء العمل بالخندق خلال شهرين".

وأكد الخفاجي أن "هذا الخندق مهم جدا وسيمنع تسلل اي إرهابي عبر الحدود العراقية السورية".
رقم : 929978
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