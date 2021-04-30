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الجمعة 30 نيسان 2021 ساعة 13:13

قوات الحرس والجيش تراقب أي حركة معادية في الخليج الفارسي

قوات الحرس والجيش تراقب أي حركة معادية في الخليج الفارسي
واضاف الأدميرال علي رضا تنكسيري ، قائد سلاح البحرية في حرس الثورة الإسلامية ، خلال الملتقى الوطني حول الخليج الفارسي وساحل مكران عشية القرن الخامس عشر للسنة الشمسية قائلا: يتعين اليوم ، على كل سفينة تعبر الخليج الفارسي ووفقا لقانون مراقبة النطاق التعريف بهويتها .

وحول أهمية ودور إيران البارز في المنطقة الجيوسياسية والاستراتيجية للخليج الفارسي ومكران ، قال: "لاينحصر وجود الجمهورية الإسلامية في هذه المنطقة فقط على المجال العسكري، ولكن أيضًا لها حضور استراتيجي في مختلف المجالات الاقتصادية. والقطاعات السياسية وحتى الثقافية على الصعيدين الوطني والدولي ".

وقال الأدميرال تنكسيري: "الخليج الفارسي هو محرك التنمية الاقتصادية والنمو للدول الآسيوية والأوروبية ومحور هام واستراتيجي للنقل البحري والجوي والتجاري بين الدول المختلفة".

واضاف قائد البحرية في الحرس الثوري الإسلامي الإيراني: "إن أهمية الخليج الفارسي لا ترجع فقط إلى وجود المعادن والنفط والغاز التي تم اكتشافها في السنوات الأخيرة، ولكن أيضًا تنبع هذه الاهمية منذ عام 1508 للميلاد عندما انخرط المستعمرون البرتغال والبريطانيون في التجارة في هذه المنطقة ".

وأشار الادميرال تنكسيري: "يوجد حاليًا أكثر من 62٪ من احتياطيات النفط العالمية الضخمة البالغة 730 مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكدة ، و 40٪ من مصادر الغاز العالمية التي تعادل 70 تريليون من احتياطي الغاز الطبيعي متوفرة في هذه المنطقة، والتي ضاعفت حجمها واهميتها الاستراتيجية ".

كما صرح قائد سلاح البحرية في حرس الثورة الإسلامية : إن الأوضاع الاستراتيجية والجيوسياسية نفسها في الخليج الفارسي ، بالطبع ، تسببت في جولان والوجود غير الشرعي لبعض القوى الغربية والدول الأجنبية.

وأكد أنه وفقًا للعديد من الخبراء الغربيين، فإن قلب العالم هو الخليج الفارسي، وقال: "بالطبع ، أدى هذا الموقع المهم والاستراتيجي للخليج الفارسي إلى بعض التحديات الإقليمية، بما في ذلك المنافسة الشديدة في بيع الأسلحة العسكرية في هذا المجال.

ولفت قائد البحرية في حرس الثورة الاسلامية : "لقد تسببت السياسات الخاطئة لبعض الدول في الخليج الفارسي في ظهور نوع من السوق لبيع الأسلحة والاتجار بها بين الدول العابرة للاإقليمية والدول الغربية في الخليج الفارسي. مما خلق تحديات كبيرة ".
رقم : 930006
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