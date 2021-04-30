حماس: أهالي القدس سيسقطون مخططات الجماعات الإستيطانية

وأضاف البيان: إننا اليوم أمام عقلية العصابات الصهيونية ذاتها التي لاحقت وقتلت شعبنا وطردته من أرضه، وهي تعيد الآن ذكريات النكبة لعائلات الجاعوني والاسكافي والصباغ وغيرهم من العائلات التي جاءت من مدينة يافا بعد أن شردتها النكبة لتعيش في القدس.



ورأت الحركة أن مشهد الظلم وقسوته الواقع على عائلات الشيخ جراح وتشريدهم من أرضهم ووطنهم لمرتين، وتشريد الأطفال والنساء وكبار السن يستوجب الوقوف مليًا أمام هذه الغطرسة الصهيونية، وتفعيل خيار المقاومة بأشكالها كافة للرد على جرائم الاحتلال وعصابات المستوطنين.



ودعت جامعة الدول العربية والمؤسسات الأممية للوقوف في وجه فاشية حكومة الإحتلال وما تقوم به من عمليات طرد وتهجير للمقدسيين من مدينتهم، والإستيلاء على منازلهم بقوة السلاح أمام سمع العالم وبصره، الذي ما زال يشاهد بصمت جرائم عنصرية فظيعة ومخالفة لكل القوانين الدولية التي تحمي الشعوب المقهورة تحت الإحتلال.