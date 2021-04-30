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الجمعة 30 نيسان 2021 ساعة 18:54

الاحتلال يمنع فلسطينيي الضفة والقطاع من الوصول للأقصى

الاحتلال يمنع فلسطينيي الضفة والقطاع من الوصول للأقصى
الجمعة الثالثة من الشهر رمضان المبارك تشديدات للاحتلال، ونشر عشرات الحواجز الامنية بكافة الطوق والشوارع المؤدية للبلدة القديمة، والمسجد الاقصى المبارك اضافة للحواجز الحديدية التي من خلالها تم اغلاق العديد من الطرق داخل المدينة المقدسة.

المصلون الذين سمح لهم من ابناء القدس والداخل المحتل، أدو الصلاة وسط تشديدات الاحتلال، مؤكدين ان ما يجري من منع لمئات الآلاف من ابناء الضفة وقطاع غزة من الوصول للمسجد الاقصى، وفرض المزيد من اجراءات الاحتلال على مدينة القدس ينذر بأنفجار قادم بوجه الاحتلال.

وتشهد مدينة القدس المحتلة حملات اعتقال واسعة، بحق الشبان الذين قاموا بمواجهة الاحتلال وأرغمة على ازالة الحواجز الحديدية من باب العامود.
مصدر : نقلا عن العالم
رقم : 930052
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