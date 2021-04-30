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الجمعة 30 نيسان 2021 ساعة 20:22

واعظي: مفاوضات فيينا مرضية وايجابية رغم الصعوبات والخلافات

واعظي: مفاوضات فيينا مرضية وايجابية رغم الصعوبات والخلافات
وقال واعظي، في تصريحه اليوم الجمعة، ان الحكومة والفريق المفاوض الايراني يخوضان المفاوضات في الاطار الذي أعده كبار المسؤولين في البلاد ضمن شروط قائد الثورة.

واضاف: إن المساعي تبذل في هذا النهج التفاوضي الى جانب التركيز على جميع القوانين والاطر المعدة، من أجل احياء الاتفاق النووي ورفع الحظر.

ووصف واعظي مستقبل البلاد الاقتصادي بالواعد، موضحاً: انه مع رفع الحظر الجائر المفروض على الشعب الايراني فان اياما طيبة بانتظار اقتصاد البلاد ومعيشة الشعب بالتأكيد.

ونوه الى ان حكومة الرئيس روحاني تبذل جهودها دون اي تضييع للفرص لتحقيق هذا الهدف.
رقم : 930066
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