الحشد الشعبي يصد تعرضا لداعش في ديالى

وذكرت مديرية اعلام الحشد، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "قوات اللواء الأول بالحشد الشعبي، تصدت لتعرض شنه فلول "داعش" الإرهابي في منطقة نفط خانة بمحافظة ديالى".



وأضاف البيان، أن "التعرض ما زال مستمراً".