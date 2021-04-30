أحدث العناوين :
الحشد الشعبي يصد تعرضا لداعش في ديالى
إرجاء انتخابات فلسطين التشريعية.. 'حماس' غاضبة و'الجهاد' تؤكد 'لا تعايش مع الاحتلال'
أردوغان: لا أثق بإدارة جنوب قبرص
الاستخبارات العسكرية العراقية تضبط عبوات ناسفة في الرمادي
واعظي: مفاوضات فيينا مرضية وايجابية رغم الصعوبات والخلافات
الصين تقترح مساعدة الهند في مواجهة جائحة كورونا
الشيخ قاسم: لإصلاح جذري في البحرين وشعبنا مقاوم يعرف حقوقه
اقالة رئيس مستشفى في طهران لتطعيم أقاربه بلقاح كورونا
الشيخ حمود: الذين منعوا الفلسطينيين من الصلاة انتقم الله منهم
البحرين.. انطلاق جمعة غضب خامسة مع تواصل إخفاء عشرات السجناء
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
1 May 2021
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
شهيد القدس
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
يوم القدس
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
العراق
0
الجمعة 30 نيسان 2021 ساعة 22:01
الحشد الشعبي يصد تعرضا لداعش في ديالى
وذكرت مديرية اعلام الحشد، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "قوات اللواء الأول بالحشد الشعبي، تصدت لتعرض شنه فلول "داعش" الإرهابي في منطقة نفط خانة بمحافظة ديالى".
وأضاف البيان، أن "التعرض ما زال مستمراً".
مصدر :
وكالات
رقم :
930090
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
الشيخ قاسم: لإصلاح جذري في البحرين وشعبنا مقاوم يعرف حقوقه
واعظي: مفاوضات فيينا مرضية وايجابية رغم الصعوبات والخلافات
30 نيسان 2021
قوات الحرس والجيش تراقب أي حركة معادية في الخليج الفارسي
30 نيسان 2021
مخطط ‘‘اسرائيلي‘‘ خطير بإستثمارات إماراتية ومساندة عربية!!
30 نيسان 2021
رجال الإمارات في معركة مأرب: محاولات لانتزاع «الدفّة» من «الإصلاح»
30 نيسان 2021
ما الذي تأمله ايران بالتحديد من مفاوضات فيينا؟
29 نيسان 2021
المفاوضات جارية بين ايران ومجموعة "4+1" في فيينا
29 نيسان 2021
خطيئة تاجيل الانتخابات وازمة فتح بعدها
29 نيسان 2021
مساع غربية لتقويض استحقاق سوريا الدستوري السيادي
29 نيسان 2021
الادميرال سياري: مراكزنا العلمية قادرة على إنتاج العلوم البحرية
29 نيسان 2021
اللواء سلامي: لولا الشهيد سليماني لانتشر "داعش" في العالم
28 نيسان 2021
روحاني : الشهيد سليماني أحبطَ مؤامرات أميركا وكيان العدو في المنطقة
28 نيسان 2021
قاليباف: تواجد القوات الأمريكية يزعزع الأمن بالمنطقة
28 نيسان 2021
أحدث العناوين
الحشد الشعبي يصد تعرضا لداعش في ديالى
إرجاء انتخابات فلسطين التشريعية.. 'حماس' غاضبة و'الجهاد' تؤكد 'لا تعايش مع الاحتلال'
أردوغان: لا أثق بإدارة جنوب قبرص
الاستخبارات العسكرية العراقية تضبط عبوات ناسفة في الرمادي
واعظي: مفاوضات فيينا مرضية وايجابية رغم الصعوبات والخلافات
الصين تقترح مساعدة الهند في مواجهة جائحة كورونا
الشيخ قاسم: لإصلاح جذري في البحرين وشعبنا مقاوم يعرف حقوقه
اقالة رئيس مستشفى في طهران لتطعيم أقاربه بلقاح كورونا
الشيخ حمود: الذين منعوا الفلسطينيين من الصلاة انتقم الله منهم
البحرين.. انطلاق جمعة غضب خامسة مع تواصل إخفاء عشرات السجناء
الاحتلال يمنع فلسطينيي الضفة والقطاع من الوصول للأقصى
وقفة تضامنية 'نصرة للمقدسيين' في لبنان
ردود الأفعال إزاء تأجيل الانتخابات الفلسطينية
الكويت تنفق 1.6 مليار دولار لمواجهة كورونا
حماس: أهالي القدس سيسقطون مخططات الجماعات الإستيطانية
عباس يؤجل الانتخابات الفلسطينية.. ما الحل؟
قوات الحرس والجيش تراقب أي حركة معادية في الخليج الفارسي
رئيس الوفد الأميركي الوسيط في لبنان خلال ايام
ارتفاع كبير في عدد حوادث إطلاق النار داخل الجيش الأفغاني
النخالة يدعو الى التوافق على برنامج وطني لمجابهة الاحتلال
الأكثر قراءة
يوم القدس العالمي.. الجميع لأجل فلسطين
القدس أقرب .. شعار يوم القدس العالمي 2021
ظريف يعزي بضحايا مستشفى في بغداد
مؤتمر "القدس لنا" الدولي
الخارجية الإيرانية: ظريف يزور الدوحة وبغداد يوم الأحد
ظريف من بغداد: للعراق دور مهم للغاية في المنطقة
مسلحون يخططون لهجوم كيماوي شمالي سوريا
مقتل جندي تركي شمالي العراق
سوريا.. آخر احصائيات كورونا
حزب الله يعزي الشعب العراقي بالفاجعة الأليمة
الخزعلي: الطريقة الأفغانية هي السبيل الوحيد لاخراج القوات الأمريكية
اللواء باقري: الاجراءات المستقبلية ستعرّض مصالح اسرائيل للخطر
الرئيس المشاط يبعث برقية عزاء إلى الرئيس والشعب العراقيين
العشائر السورية تدين عدوان "قسد" على أهالي حي طي
ردود الأفعال العربية على الأعمال الوحشية للصهاينة بالقدس المحتلة
العراق يعلن الحداد على ضحايا حريق اندلع بمستشفى مخصص لمرضى كورونا
بداية عصر الرد الاستراتيجي
هكذا يعلق نائب عراقي على زيارة ظريف لبغداد
إيران تهدد بالإنسحاب من مفاوضات فيينا
سوريا.. هجوم على ناقلة نفط قبالة مصب النفط في بانياس
الأخبار الساخنة
إيران تتحدث عن حادث في محطة نطنز النووية
الرئيس الأفغاني يبحث مع المبعوث الأمريكي مؤتمر إسطنبول للسلام
برلماني سوري لـ"إسلام تايمز": الضغوط الأمريكية على السوريين لا يمكن أن تستمر
بايدن يكيل بمكيالين... ماذا عن حق الفلسطينيين في المقاطعة؟
الأكثر بحثًا
البرهان يطبع على بياض.. ومشاريع صهيونية تنخر الجسد السوداني!
انفراج أزمة المحروقات في سوريا.. اثر وصول ناقلات النفط الإيرانية
إخترنا لکم
مخطط ‘‘اسرائيلي‘‘ خطير بإستثمارات إماراتية ومساندة عربية!!
ما الذي تأمله ايران بالتحديد من مفاوضات فيينا؟
خطيئة تاجيل الانتخابات وازمة فتح بعدها
مساع غربية لتقويض استحقاق سوريا الدستوري السيادي