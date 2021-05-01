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السبت 1 أيار 2021 ساعة 01:49

نائب روحاني: تسريب مقابلة ظريف مؤامرة سعودية إسرائيلية

نائب روحاني: تسريب مقابلة ظريف مؤامرة سعودية إسرائيلية
وأوضح جهانغيري في حديثه عبر تطبيق "كلوب هاوس"، إن "الشهيد قاسم سليماني شخصية مقدسة بالنسبة للإيرانيين وانا واثق ان قضية تسريب التسجيل الصوتي لوزير الخارجية محمد جواد ظريف هي مؤامرة اسرائيلية سعودية ضد ايران".

وأضاف إن "ظريف وسليماني، شخصيتان وطنيتان في ايران، وسليماني كان قائدا ميدانيا حقيقيا وكان يؤمن بدور المفاوضات في حل القضايا، بل وكان يدير الكثير من المفاوضات شخصياً، وإن الزيارة التي قام بها للعراق واستشهد خلالها كانت للتفاوض حول السعودية واليمن".

وقال جهانغيري في المقابلة إن "الهجوم على السفارة السعودية كان خيانة للشعب، ونريد أن نتوصل إلى اتفاق مع السعودية عاجلاً".
وأوضح جهانغيري غن "لايران دور كبير ومهم في حل العديد من الملفات الاقليمية ولابد من احترام هذا الدور وراغبون جدا بالتوصل الى تفاهمات مشتركة مع المملكة العربية السعودية".

وفيما يتعلق بالمفاوضات النووية الجارية في فيينا منذ فترة مع مجموعة 4+1، قال نائب الرئيس الإيراني، إن "كافة اطراف الاتفاق النووي راضية من التطورات الحاصلة في اجتماعات فيينا ونتائجها حتى الآن"، نافياً وجود مفاوضات بين إيران وأمريكا في العراق.

وكان مدير مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظي قال في وقت سابق من اليوم، إن "إيران مستعدة للتواصل مع جارتها السعودية من أجل تجنب التوتر وتعزيز التعاون وتوسيع مساحة الحوار، وما زلنا على هذا الموقف".

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن "تعزيز العلاقات الإيرانية السعودية يصب بلا شك في مصلحة المنطقة ويمكن أن يكون فعالاً في التغلب على العديد من التوترات والتحديات غير الضرورية".

وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده، رحب الخميس، بالتصريحات الأخيرة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حول رغبة الرياض بتحسين علاقاتها مع طهران.

وقال خطيب زاده: نرحب بتغيير اللهجة السعودية تجاه إيران وبإمكان البلدين المهمين في المنطقة والعالم الإسلامي بدء فصل جديد من العلاقات من أجل تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة من خلال اتخاذ المواقف البناءة".

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال في مقابلة مساء الأربعاء، إن "إيران دولة جارة ونطمح ان يكون لدينا معها علاقة جيدة"، مضيفاً إن "مشكلتنا هي سلوك إيران السلبي ونعمل مع دول المنطقة والعالم لإيجاد حلول ونريد علاقات طيبة مع إيران".
 
رقم : 930105
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