عراقجي من فيينا: اتفاق على رفع العقوبات النفطية والبنكية عن ايران

وأضاف عراقجي عقب اختتام الجولة الثالثة من المفاوضات في فيينا إنه "كما سيتم رفع العقوبات عن الأفراد الذين شملتهم العقوبات الأمريكية"، مشيراً إلى أن "هناك قائمة طويلة بأسماء الأفراد والكيانات في إيران التي سيتم رفع العقوبات عنها، والمفاوضات على هذه القائمة لا تزال جارية".



وأشار عراقجي إلى أن مفاوضات فيينا وصلت لمرحلة النضج وأصبحت أكثر وضوحاً والعملية تسير قدماً ولكن ببطء ولا يمكن توقع موعد التوصل الى اتفاق نهائي.



وتابع نائب وزير الخارجية الإيراني إن "هذه هي الجولة الثالثة من المحادثات التي عقدت في فيينا، واليوم قررنا أخذ استراحة أخرى لتلخيص سلسلة المناقشات التي جرت"، لافتاً إلى أن "شكل الاتفاق بشأن إحياء العمل بالاتفاق النووي سيكون مبني على المواقف المحددة من قبل النظام الإيراني".



وكانت وكالة رويترز نقلت عن مصدر دبلوماسي أوروبي قوله إن "هناك الكثير لتفعله أطراف الإتفاق النووي في المفاوضات والوقت المتبقي ضيق ولا ضمانة بأي حال لنجاح مفاوضات فيينا ولكن لا شيء مستحيل".



من جهته، قال ميخائيل أوليانوف المبعوث الروسي في اجتماعات فيينا حول الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في مايو 2018، إن "المحادثات تسير في الاتجاه الصحيح وأن كل المؤشرات تقود أطراف الاتفاق النووي إلى توقع ان النتيجة النهائية ستكون ناجحة خلال بضعة أسابيع".



ومن المقرر أن تعود وفود الأطراف المفاوضات في فيينا (إيران ومجموعة 4+1) إلى بلدانهم على أن تبدأ الجولة الخامسة من المفاوضات يوم الجمعة المقبل.



