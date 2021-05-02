واشنطن تفرج عن إيرانيين وأموال مجمدة مقابل الإفراج عن أمريكيين



ونقلت قناة "الميادين" اللبنانية، عن المصادر الإيرانية دون الكشف عن هويتها، قولها إن "واشنطن ستفرج عن 4 إيرانيين معتقلين لديها وستسدد 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة لديها إلى طهران".



وأضافت المصادر إن "إيران ستفرج في المقابل عن 4 أمريكيين متهمين بالتجسس لصالح الاستخبارات الأمريكية"، مشيرة إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن كانت تريد تفادي دفع أي مبالغ من الأموال الإيرانية المجمدة خلال المفاوضات لكن لم تفلح في ذلك والجانب الإيراني أصر على ضرورة تحرير جزء من الأموال الإيرانية.



وتابعت المصادر إن "الإيرانيين الأربعة المعتقلون في الولايات المتحدة هم ممن كانوا يساعدون بالالتفاف على العقوبات والحصار المفروض".



كما كشفت المصادر الإيرانية عن عقد مفاوضات أمنية مماثلة جرت بين الجانبين الإيراني والبريطاني، مشيرة إلى أن "المفاوضات أدت إلى اتفاق على إفراج إيران عن نازنين زاغري المتهمة بالتجسس لاستخبارات بريطانيا، مقابل أن تكون لندن بدفع 400 مليون جنيه إسترليني من الأموال الإيرانية المجمدة لديها".