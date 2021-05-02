السيد الخامنئي: تصريحات ظريف غريبة والعقوبات تواجه بتعزيز الانتاج الوطني

وصف قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، الاحد، تصريحات وزير الخارجية محمد جواد ظريف في الملف الصوتي المسرب، بأنها "تصريحات مؤسفة وغريبة خطأ كبيراً.



وقال السيد الخامنئي في كلمة بثها التلفزيون الرسمي بشكل مباشر بمناسبة اليوم العالمي للعمال والمعلم الإيراني تعليقاً على التسجيل الصوتي المسرب لوزير الخارجية محمد جواد ظريف "نسمع كلاما مؤسفا وغريبا من بعض المسؤولين وبعضه تكرار لكلام اعدائنا والأمريكيين".



وأضاف "على المسؤول في الجمهورية الاسلامية أن لا يرتكب مثل هذا الخطأ الكبير"، مبيناً إن "قوة القدس تساند الدبلوماسية الايرانية في المنطقة والأمريكان منزعجون جدا منها ومن قائدها السابق الشهيد سليماني، ويجب ان لانتحدث بطريقة نفرح فيها أعداء البلاد ".



وتابع إن "السياسة الخارجية لأي بلد لاتُرسم في وزارة الخارجية لذلك البلد وانما من قبل السلطات العليا فيه، وهذا ينطبق على ايران ايضا".



وأشار قائد الثورة الإسلامية إلى موضوع الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال إن "الانتخابات نزيهة، وإن البعض ممن يخوضون سباق الانتخابات الرئاسية وعندما تأتي النتائج مخالفة لرغباتهم يطلقون اتهامات ويوجهون اتهامات".



وتابع بأن "الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو المقبل فرصة مهمة ويجب حث الشعب على المشاركة فيها وعدم تثبيط عزيمتهم تجاهها".



واعتبر إن الطريقة الأفضل لمواجهة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على بلاده هي "تعزيز الانتاج الوطني".

وقال إن "السعي الحقيقي لدعم وتعزيز الانتاج الوطني هو أفضل طريقة لمواجهة العقوبات، لأن دعم الاقتصاد والانتاج الوطني سيجعل العقوبات بلا جدى وسيضطر العدو إلى رفعها".



